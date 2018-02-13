Efeler Belediyesi ara dönem kurs kayıtları başladı

Efeler Belediyesi’nin, Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlen kurslar için ara dönem kayıtları başladı.

Efeler halkını sporla, sanatla, kültürel etkinliklerle iç içe yaşamasını ve yeteneklerini geliştirip yeni beceriler sunmasına katkı sunmak için her yıl belirli aralıklarla düzenlenen hobi ve meslek kursları için yeni kayıtlar başladı. Yetişkinlere yönelik ara dönem kurslarına son başvuru tarihi 17 Şubat 2018 Cumartesi günü olarak belirlendi. Kurslarda yer almak isteyen vatandaşların kimlik fotokopileri ile birlikte belirtilen merkezlere şahsen başvuru yapmaları istendi.

El işi örgü oyuncak yapımı ve Almanca gibi yeni kursların da açıldığı ara dönem kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Güzelhisar Mahallesindeki; ahşap-taş ve cam boyama kursları için Güzelhisar Mahalle Muhtarlığı’na, Köprülü Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki; örgü, takı tasarım, seramik, ahşap boyama, özel gün ve nikah şekeri, el işi örgü oyuncak yapımı, keçe süsleme, kuyumculuk teknolojisi (metal takı işletmeciliği) kursları için Köprülü Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ne, Adnan Menderes Yaşam Merkezi’ndeki; zumba, ingilizce, diksiyon, pilates, el işi örgü oyuncak yapımı, satranç kursları için Adnan Menderes Yaşam Merkezi’ne, Hasan Efendi Kültür ve Sanat Evi’ndeki; Almanca, mefruşat, ingilizce kursları için Hasan Efendi Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ne, Girne Mahallesi Çok Amaçlı Salon’daki; Pilates kursu için Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki; okuma ve yazma kursu için Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ne başvuru yapılabilecek.

Kurslara başvuruların şahsen yapılması gerektiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Halk Eğitim Merkezimiz ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz bu kurslarla kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında yetişkinlerimize hizmet vereceğiz. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız kimlik fotokopileri ile birlikte belirtilen başvuru merkezlerine son başvuru tarihi olan 17 Şubat Cumartesi günü mesai bitimine kadar bekliyoruz" dedi.