Efeler Belediyesi Aşık Veysel’i türküleriyle andı

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Aşık Veysel’i Anma Gecesi düzenlendi.

Aşık Veysel’in 45. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, eşi Gülay Özakcan, Efeler Belediye Meclisi Başkan Vekili Halis Günday, Efeler Belediye Meclis Üyeleri Sıdıka Fahlioğulları ve Ethem Yeşilyurt, Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Aydın Sivaslılar Derneği Başkanı Mukadder Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın İl Kültür Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen gecede Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Aşık Veysel türküleri seslendirdi. Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki koronun türkülerine geceye katılan seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Gece sonunda konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Aşık Veysel sadece halk ozanı ve halk aşığı değildir. Aynı zamanda bir Atatürk aşığı ve Cumhuriyet aşığıdır. Aşık Veysel, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Hz. Mevlanaların kültürünü ve felsefesini günümüze taşıyan ve insanlığa sazı ve sözüyle barış, dostluk ve kardeşliği öğütleyen bir büyük halk ozanımızdı. Onun öğütlerinin gerek ülkemiz gerekse dünyada yaşama geçtiği günleri görmek dileğiyle, gecemize katılarak bizi yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özakcan konuşmasının ardından Şef Nedim Tarımcıoğlu’na çiçek takdim ederek, Tarımcıoğlu başta olmak üzere tüm koro üyelerini tebrik etti.