Efeler Belediyesi engelleri ortadan kaldırmayı devam ediyor

Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi’nde yaşayan Yakup Yazer’in akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Geçirdiği çocuk felci nedeniyle doğuştan yürüme engelli olan 56 yaşındaki Yakup Yazer Alanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Özen aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye talebini Efeler Belediyesi’ne iletti. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Yazer, “ Allah Efeler Belediye Başkanımızdan razı olsun, tuttuğunu altın etsin. Çocukluğumdan beri engelliyim. Artık mahallemizde tek başıma dışarıya çıkabileceğim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Asıl engelin yürekte olduğu vurgusunu yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Belediyemiz hizmetlerini planlarken her zaman engelli vatandaşlarımızı da düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar Efeler ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.