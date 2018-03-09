Efeler Belediyesi engelleri ortadan kaldırmayı devam ediyor

Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi’nde yaşayan Yakup Yazer’in akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.
Geçirdiği çocuk felci nedeniyle doğuştan yürüme engelli olan 56 yaşındaki Yakup Yazer Alanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Özen aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye talebini Efeler Belediyesi’ne iletti. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Yazer, “ Allah Efeler Belediye Başkanımızdan razı olsun, tuttuğunu altın etsin. Çocukluğumdan beri engelliyim. Artık mahallemizde tek başıma dışarıya çıkabileceğim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
Asıl engelin yürekte olduğu vurgusunu yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Belediyemiz hizmetlerini planlarken her zaman engelli vatandaşlarımızı da düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar Efeler ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!
TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum