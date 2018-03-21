Efeler Belediyesi haşerelerle mücadeleye vatandaşları davet etti

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama Birimi; Efeler ilçe sınırları içinde 83 mahallede hastalık taşıyan vektörlere (haşere) karşı etkin mücadele programı sürdürüyor.

Efeler Belediyesi yılın 12 ayı sivrisinek ve karasinek larva-ergin, hamamböceği, fare, bit, pire gibi vektörlere karşı mücadele ediyor. Efeler ilçesinde halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Efeler Belediyesi, haşerelerle mücadele yöntemlerinden biri olan kültürel mücadele kapsamında da ilçedeki siteler, dükkanlar ve kamu kuruluşlarında halkı bilinçlendirmek amacıyla ‘Haşerelerle Mücadele’ konulu afiş ve broşür çalışması gerçekleştirdi. ‘Haşereler ile Mücadeleye Siz de Katılın’ sloganıyla mücadeleye devam eden Efeler Belediyesi, gelen istek ve şikayetlere en geç 24 saat içinde cevap veriyor.

Yılın her ayında üremeye devam eden sivrisineklerin üreme noktalarını, bu çalışma neticesinde azaltmayı amaçlayan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün astığı afişlerde şu bilgilere yer verildi: “Fıçı, bidon, kutu, teneke, araba lastiği gibi yerlerde uzun süreli durgun su bırakmayınız, sürekli boşaltınız. Eviniz ve bahçenizde, boşaltamadığınız havuz, kuyu, loseptik, bodrum suyu gibi sulu ortamları gelen ekiplerimize göstererek ilaçlamasına yardımcı olunuz. Kullandığınız loseptikleri en kısa zamanda iptal ettirerek kanalizasyona direkt bağlantı yaptırınız. Kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde kullandığınız loseptiklerinizi zamanında boşalttırınız. Akıntı sularını dışarı akıtmayınız ve çevresine akıtılmasına izin vermeyiniz. Bodrum sularını ve su birikintilerini tamamen ve derhal boşaltınız. Bunlar en tehlikeli sinek üreten yerlerdir. Çöplerinizi çöp torbalarına koyduktan sonra ağzını sıkı bir şekilde bağlayınız ve konteynerlere atınız. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bırakmayınız. Evlerinizde açıkta gıda maddeleri ve ambalajlarını bırakmayınız. Bahçenizde hayvan dışkısı bulundurmayınız. Dolaştırdığınız evcil hayvanlarınızın dışkısını poşetle alarak çöpe atınız.”