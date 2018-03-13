Efeler Belediyesi Kültür Evleri’ndeki çocuklar 12 Mart’ı unutmadı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi ile Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evi’nde bulunan etüt merkezlerindeki çocuklar, düzenledikleri etkinliklerle; İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97’nci yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u andı.
Düzenlenen etkinliklerde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın yazıldığı yıllardaki ülke durumunu konu alan belgesel gösterimi yapılarak, İstiklal Marşı başta olmak üzere Mehmet Akif Ersoy’un farklı şiirleri çocuklar tarafından okundu.
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