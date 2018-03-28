Efeler Belediyesi vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor

Efeler Belediyesi, yediden yetmişe herkesi tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği ve yaklaşık bir hafta süren Tiyatro Günlerinde yaşanan yoğun katılımın ardından, oyunları izlemeye fırsat bulamayan ve yeniden izlemek isteyen vatandaşlar için, İpler Kimin Elinde ve Renkler Ülkesi adlı oyunlar yeniden sahnelendi. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunda hafta sonu sahne alan Efeler Belediye Tiyatrosu, saat 14.00’da Renkler Ülkesi adlı çocuk oyunu, saat 20.00’da ise İpler Kimin Elinde adlı yetişkin oyunu ile vatandaşlarla buluştu. Katılımın fazla olduğu oyunlarda, tiyatro severler, kendilerine bu imkanı sunan Efeler Belediyesi ve Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler.