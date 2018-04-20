Efeler diyarından Bilecik’e tarih gezisi

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile bir araya gelen muhtarlar Bilecik’e gezi programı düzenledi.
Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Tarih Gezisi programı Bilecik’e gelen muhtarlar, programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesinde dua ederek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.
Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Demir’in katıldığı gezi programında Bilecik’in tarihi yerleri gezen, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Gösteri Salonu’nda Bilecik’in fethini izleyen heyet, Bilecik’e gerçekleştirdiği güzel çalışmalar dolayısıyla Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Ziyaret sonunda, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce tarafından konuklara, Bilecik’i tanıtıcı dergi ve hediyeler takdim edildi.
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