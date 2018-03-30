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Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

Sosyal Belediyecilik anlayış ile çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, hafta sonu dolu dolu bir kültür programı düzenledi.

Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

Sosyal Belediyecilik anlayış ile çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, hafta sonu dolu dolu bir kültür programı düzenledi. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun, 30 Mart Cuma günü akşamı saat 20.00’da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde gerçekleştireceği Aşık Veysel’i Anma Konseriyle başlayacak etkinlikler hafta sonu boyunca çeşitli programlarla devam edecek.
31 Mar-1Nisan tarihlerinde Halk Oyunları Aydın Grup Yarışması düzenlenecek. Yarışma 31 Mart Cumartesi günü saat 11.00’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak. 31 Mart cumartesi günü saat 20.00’da ise, Topuzlu adlı tiyatro oyunu Umurlulu vatandaşların beğenisine sunulacak. Umurlu Mahallesi Şehit Mahir Yıldırım Konferans Salonu’nda gerçekleşecek Topuzlu adlı tiyatro oyununa girişler ücretsiz olacak.
1 Nisan Pazar Günü ise; Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde Otizm Şenliği gerçekleşecek. Saat 12.00’da başlayan şenlikte gün boyu şişme çocuk oyun parkı, gösteriler, halk oyunları ve çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.
Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, vatandaşların hafta sonlarını güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm Efeler halkını etkinliklere davet etti.

Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

Efeler, hafta sonu etkinliğe doyacak

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