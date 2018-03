Efeler, Şehzadeler HEM’in yüz akı oldu

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan ve ‘Her Manisalı Harmandalı oynamalı’ sloganıyla yola çıkan halk oyunları ekibi şehirdeki tüm törenlerde gösterileriyle izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin harmandalı gösterileri büyük beğeni topluyor. En son Mesir Karma ve Nevruz Bayramı töreninde efelerin oynadığı Harmandalı gösterisinin büyük beğeni topladığını dile getiren Şehzadeler HEM Müdürü Mehmet Kanca, “Her şey ilk göreve başladığımda bunu bir Egeli olarak söylüyorum ‘Her Manisalı Harmandalı Oynamalı’ sloganıyla başladı. Bunun için bir şey yapmalıydık ve gördüğümüz destek ve istekle şu an her platformda gösteri yapan ve büyük beğeni toplayan bir ekip haline geldik. En son Mesir Karma Törenlerinde gösteri yapan ekibimizin kızı, erkeği her bir üyesiyle gurur duyduğumuz bir ekip haline geldi. Topluluğu Halk Oyunları Öğretmenimiz Murat Gözeten hocamızla beraber kurduk. Bu kurslar merkez binamızda ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde devam ediyor. Bu topluluk benim bir hayalimdi ve hayalimin gerçek olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Halk Oyunları ekibinin, ildeki pek çok resmi kutlama tören ve anma programlarında sergilenen gösterilerle Şehzadeler HEM’in göğsünü kabarttığını kaydeden Kanca, “Şu ana kadar 1-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İl Töreni, Mesir Karma İl Töreni, Star TV Vahe Kılıçaslan Manisa Tanıtım programı, Manisa Kültür Merkezi Anatolya Halk Oyunları Gösterisi, Şehzadeler Kaymakamlığı ve İstiklal İlkokulu misafirlerine Giritligil Otelde Avrupalı öğrencilere 2 ayrı gösteri, İİKTML Avrupa Projesi kapsamında gösteri, ‘Valilik, torunu Tarzana sahip çıkıyor’ Projesi gösterisi, Ahilik haftası açılış programı gibi daha birçok üst düzey gösterilerde bulunurken, merkezimizin yıl boyu tüm etkinliklerinde de gösteriler yaptılar” diye konuştu.

“Onları izlerken adeta kendimi kaybediyorum sanki ben oynuyor gibi oluyorum” diyen Kanca, “Ekibimizin beğenildiğini görmek beni daha mutlu ediyor. Daha bitmedi yeni projelerimiz var mayıs ayının ilk haftası Ege’nin ve Türkiye’nin türkülerini kurduğumuz Şehzadeler HEM Türk Halk Müziği koromuzla beraber canlandıracaklar. Tüm Manisalıları davet ediyorum. Tüm ekibe ve Murat öğretmenime teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ise, “Böyle bir ekibe sahip halk eğitimimiz olduğu için mutluyum. Müdürümüzü ve tüm ekibi kutluyorum” derken, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da şunları söyledi: “Bir şehir teknoloji ve sanayiye verdiği önemin yanında tarihi ve kültürel değerlerine ne kadar sahip çıkarsa o kadar gelişir. Biz de bu noktada hem çağımızın teknolojik gerekleri örneğin kodlama atölyelerine verdiğimiz önem ve tarihi yapımız kültürümüzü Halk Eğitimi kanalımızla tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Halk Eğitim Merkezimiz yönetici ve kursiyerlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”