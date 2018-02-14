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Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:03 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin, kentteki cadde ve sokaklarda dökülüp ziyan olan turunçları değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği turunç reçeli üretiminde kullanılan turunçların ’temiz’ olduğu raporlandı.Efeler Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda ilçenin tanıtımına destek olmak için başlattığı turunç reçeli üretimi, vatandaşların büyük bir kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

Efeler Belediyesi’nin, kentteki cadde ve sokaklarda dökülüp ziyan olan turunçları değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği turunç reçeli üretiminde kullanılan turunçların ’temiz’ olduğu raporlandı.
Efeler Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda ilçenin tanıtımına destek olmak için başlattığı turunç reçeli üretimi, vatandaşların büyük bir kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak bazı vatandaşlar yol kenarlarında bulunan turunçların araçların egzoslarından çıkan dumandan dolayı zararlı olduğunu iddia ederek reçel üretimine karşı çıkmıştı. Vatandaşlardan gelen tepki üzerine harekete geçen Efeler Belediyesi, reçel yapılmak üzere toplanan turunçlardan numune alarak test ettirdi.
Özakcan; "Gönül rahatlığı ile tüketilebilir"
Efeler Belediyesi tarafından Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’na yaptırılan analiz sonucuna göre, Efeler’in turunçlarında insan ve hayvanlara hastalık etmeni taşıyan hiçbir kimyasal ya da biyolojik bulguya rastlanmadı. Efeler Belediyesi’nce, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda belediyeye ait atölyede turunç reçeli üretimine devam edildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Aydınımızın ve Efeler ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak ve sokaklarda dökülüp ziyan olan turunçları değerlendirmek amacıyla turunç reçeli üretmeye devam ediyoruz. Yaptırdığımız laboratuvar analizi sonucuna göre reçel üretiminde kullanılan turunç kabuklarında halk sağlığını tehdit eden hiç bir bulguya rastlanmadı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla turunç reçellerimizi tüketebilir” dedi.

Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

Efeler sokaklarının simgesi turunçlara temiz raporu

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