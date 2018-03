Efeler’de rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

Efeler Belediyesi tarafından, Kocagür Mahallesi’nde bu yıl 2.’si düzenlenen rahvan at yarışları, ’Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, şehitler anısına yapıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Kocagür Mahallesi’ndeki yarışlarda; Çanakkale Savaşı’nda Türk askerinin yaşadığı zorlukların yaşanılıp hissedilmesi amacıyla vatandaşlara o dönemde askerlerin tükettiği ‘üzüm hoşafı’, ikram edildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 72 rahvan atın katıldığı yarışlarda dereceye giren at sahipleri Efeler Belediyesi’nce, 6 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen para ödülü ile ödüllendirildi.

Her yıl geleneksel olarak Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü haftasında ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ANma haftasında rahvan at yarışlarının yapılacağını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çanakkale Savaşları dünyada eşi benzeri olmayan ve görünmeyen bir kahramanlık destanıdır. Şehitlerimizin son karavanası olan hoşaf ve ekmek dağıtılarak Mehmetçiğimizin bu vatanı hangi şartlar altında müdafaa ettiğini hatırlatmak istedik. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızı ve vatanımızı korumak adına Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürütüyor. Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan bu harekatın da zaferle sonuçlanmasını bekliyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Yarış sonunda dereceye giren at sahiplerine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından ödülleri verildi.