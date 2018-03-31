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Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap Nazilli’de fotoğraf sanatçıları ile buluşacak.

Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap Nazilli’de fotoğraf sanatçıları ile buluşacak. Ünlü ressam bugün saat 14.00’de Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği’nin (NAFOD) konuğu olarak Nazillili fotoğraf sanatçıları ile bilgilerini paylaşacak.
Bir çok ödlü bulunan Egeli Ressam Mustafa Ali Kasap’ı Nazillili sanatseverlerle buluşturarak deneyimlerinden faydalanmak istediklerini ifade eden Dernek Başkanı Zeki Yavuzak, “Nazillili sanatseverleri, derneğimize konuk olacak olan Efelerin Ressamı lakaplı Ressam Mustafa Ali Kasap’ın dinlemeye ve canlı performansını izlemeye bekliyoruz” dedi.
“Ressam ve tarihçi sıfatımla Nazilli’deyim”
Ressam Mustafa Ali Kasap yaptığı açıklamada, “Bugün Nazillili fotoğraf sanatçılarımızın misafiri olacağım. Onlara Milli mücadeledeki kadın kahramanlarımızı tarihçi sıfatımla sözel olarak anlatacağım. Ressam sıfatımla da onları tuale resmedeceğim. Fotoğraf sanatı ile uyarlayıp onlara canlı modelden bir kadın efe resmi yapıp oradaki arkadaşlara hediye edeceğim. Sanata değer veren, sanatı seven tüm halkımızı etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

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Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
2 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
3 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
4 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
5 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
6 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
7 / 7

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans

Efelerin Ressamından Fotoğraf Sanatçılarına canlı performans
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