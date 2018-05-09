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Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetlerine katılmak üzere Türkiye'de bulunan mevkidaşlarıyla İzmir'de bir araya geldi

İZMİR (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katılmak için İzmir'de bulunan Orgeneral Akar, tatbikat kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetlerine katılmak üzere Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Senad Masovic, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Maykeyev, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammad K. Al-Khader ve Nijerya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aboyomi Gabriel Olonisakin ile İzmir'de görüştü.

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Efes 2018 Hulusi Akar İkili Görüşme

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