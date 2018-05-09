İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü tamamlandı.
Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar ve Romanya'nın genelkurmay başkanları ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da aralarında bulunduğu seçkin gözlemciler takip etti.
Senaryo gereği tatbikatta, özel kuvvet unsurları deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön kuvvet harekatı kapsamında ise süratli botla denize bırakılan SAS/SAT timi keşif harekatında bulundu.
Tespit edilen hedefler Atak ve Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, birleşik hava gücü ve topçu silahları ile ateş altına alındı.
Bölgede belirlenen sualtı mayınları SAT ve SAS timi tarafından tahrip edildi.
Amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatının ardından taarruz helikopterleri inme bölgesinde tespit edilen hedeflere ateş altına aldı. Hava hücum harekatı sırasında silahlı insansız hava araçları da atış yaptı. Bölgeye inen birlikler düşman tanklarını TOW-2 tanksavar silah ile imha etti.
Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları da muharebe arama kurtarma görevini yerine getirdi.
Amfibi yükleme/bindirme yapan askeri unsurların hava taarruzuna maruz kalması ve tespit edilen hava hedeflerinin hava savunma silahları ile ateş altına alınmasının ardında tatbikatın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü sona erdi.
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve diğer ülkelerin genelkurmay başkanları, tatbikat alanında açılan savunma sanayi sergisini gezdi.
Tatbikat 11 Mayıs'ta sona erecek.
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum