HABER

Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile seçkin gözlemcilerin izlediği tatbikatta gece faaliyetleri icra edildi - Senaryo gereği, özel kuvvet unsurları deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi - Tespit edilen hedefler Atak ve Kobra taarruz helikopterleri tarafından vuruldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü tamamlandı.

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar ve Romanya'nın genelkurmay başkanları ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da aralarında bulunduğu seçkin gözlemciler takip etti.

Senaryo gereği tatbikatta, özel kuvvet unsurları deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön kuvvet harekatı kapsamında ise süratli botla denize bırakılan SAS/SAT timi keşif harekatında bulundu.

Tespit edilen hedefler Atak ve Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, birleşik hava gücü ve topçu silahları ile ateş altına alındı.

Bölgede belirlenen sualtı mayınları SAT ve SAS timi tarafından tahrip edildi.

Amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatının ardından taarruz helikopterleri inme bölgesinde tespit edilen hedeflere ateş altına aldı. Hava hücum harekatı sırasında silahlı insansız hava araçları da atış yaptı. Bölgeye inen birlikler düşman tanklarını TOW-2 tanksavar silah ile imha etti.

Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları da muharebe arama kurtarma görevini yerine getirdi.

Amfibi yükleme/bindirme yapan askeri unsurların hava taarruzuna maruz kalması ve tespit edilen hava hedeflerinin hava savunma silahları ile ateş altına alınmasının ardında tatbikatın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü sona erdi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve diğer ülkelerin genelkurmay başkanları, tatbikat alanında açılan savunma sanayi sergisini gezdi.

Tatbikat 11 Mayıs'ta sona erecek.

İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısıAK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

İlginizi Çekebilir

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.