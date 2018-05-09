İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü tamamlandı.

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar ve Romanya'nın genelkurmay başkanları ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da aralarında bulunduğu seçkin gözlemciler takip etti.

Senaryo gereği tatbikatta, özel kuvvet unsurları deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön kuvvet harekatı kapsamında ise süratli botla denize bırakılan SAS/SAT timi keşif harekatında bulundu.

Tespit edilen hedefler Atak ve Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, birleşik hava gücü ve topçu silahları ile ateş altına alındı.

Bölgede belirlenen sualtı mayınları SAT ve SAS timi tarafından tahrip edildi.