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Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katılımıyla başladı

İZMİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılımıyla başladı.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar, Romanya'nın genelkurmay başkanları ile İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif'in de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 65 gözlemci ve temsilci takip ediyor.

Tatbikatta dost ve müttefik ülkeler ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Ürdün'den 945 askeri personelin de yer aldığı, yaklaşık 7 bin 500 personel görev yapıyor.

Tatbikat senaryosu, Torrike adlı ülkenin, komşusu Arnland'ın adasını işgal etmesi üzerine, BM'nin Güvenlik Konseyi tarafından alınan karar çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerin, işgal edilen adayı kurtarma harekatına dayanıyor.

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