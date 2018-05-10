HABER

EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: (2) - "Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde, yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır." - "Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta (EFES-2018 Tatbikatı) gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur." - "Tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Ege Denizi'nde gerek Doğu Akdeniz'de her türlü tedbiri kararlılıkla almaktadır."

İZMİR (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır." dedi.

Akar, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi örgütlerin yanı sıra evrime uğramış terörizmin ilk örneği olan ve ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarına sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'yle de (FETÖ) aralıksız mücadele ettiğini belirtti.

Orgeneral Akar, şöyle konuştu:

"Her fırsatta TSK'yı zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına kast ederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde, yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur."

Asil Türk milletinin Orta Asya'dan başlayan tarihi süreç içerisinde Anadolu'nun fethiyle birlikte denizlere ulaşmasının bir dönüm noktası teşkil ettiğini aktaran Akar, Emir Çaka Bey, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa ve Kılıç Ali Paşa gibi büyük amirallerin deniz harekatı açısından örnek nitelikteki uygulamaları ve başarıları sayesinde denizlerin "mavi vatan" olduğunu kaydetti.

Akar, denizlerin kullanımı konusunda Türkiye'nin Ege başta olmak üzere denizlerde mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu her fırsatta dile getirdiğini aktararak, "Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Ege Denizi'nde gerek Doğu Akdeniz'de her türlü tedbiri kararılıkla almaktadır." ifadelerini kullandı.

Savaş ve güvenliğin sürekli değişen doğasına karşı değişmeyen tek ihtiyacının dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de eğitimli çok yönlü personel ihtiyacı olacağına dikkati çeken Orgeneral Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli gücü sahip olduğu eğitimli personeldir. En büyük taktir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu anlayışı benimsemiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları yurt içinde ve sınır ötesinde üstün başarılarla icra edilen terörle mücadele harekatıyla, başta Afganistan olmak üzere uluslararası barışı destekleme harekatlarında aldıkları eğitimin niteliğini ve çok yönlü yeteneklerini her defasında ispatlamış ve daima asil milletimizin ve dünyanın takdirine mazhar olmuştur.

Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti, huzuru götürmüş atalarımızdan miras kalan milli ve manevi değerleriyle asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES-2018 Tatbikatı'nı başarıyla icra ederek, her zaman milletinin emrinde, daima görevinin başında olduğunu bugün bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle karada, denizde ve havada ülke sınırlarımızın güvenliğini sağlama, şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğüne, egemenlik ve bağımsızlığımıza yönelecek her türlü tehdidi yok etme azim ve kararlılığındadır."

Öte yandan, başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından Türk Yıldızları ve mehteran ekibi gösteri sundu, paraşüt atlayışları yapıldı.

(Bitti)

Millet İttifakı'na bir parti daha katılabilirMillet İttifakı'na bir parti daha katılabilir
'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Efes 2018 Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.