İZMİR (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır." dedi.

Akar, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi örgütlerin yanı sıra evrime uğramış terörizmin ilk örneği olan ve ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarına sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'yle de (FETÖ) aralıksız mücadele ettiğini belirtti.

Orgeneral Akar, şöyle konuştu:

"Her fırsatta TSK'yı zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına kast ederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde, yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur."