Efes 2018 Tatbikatı'na doğru

RİYAD (AA) - Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak Suudi Arabistanlı birliklerin İzmir'e ulaştığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, 7-11 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda yer alacak Suudi Arabistanlı birlikler cuma günü Türkiye'ye ulaştı.
Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak birlikler İzmir'de, Suudi Arabistan'ın Ankara Askeri Ataşesi Halid bin Hüseyin el-Asaf, Tatbikat Komutanı Albay Abdullah Muhammed ed-Dureybi ve tatbikatta yer alacak diğer bazı askeri yetkililer tarafından karşılandı.
Askeri Ataşe Asaf, söz konusu tatbikata Suudi Arabistan'ın yanı sıra birkaç ülkeden kara, deniz ve hava kuvvetleri birliklerinin yer alacağını belirterek, Efes 2018 Tatbikatı'nın içerik ve katılım bakımından en büyük askeri tatbikatlardan biri olduğuna dikkati çekti.
Albay Dureybi ise Efes 2018 Tatbikatı'nın katılımcı ülkeler arasında askeri deneyim paylaşımı, askeri iş birliğini artırma ve diğer bazı alanları hedeflediğini aktardı.
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