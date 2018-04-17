HABER

Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Efes Art Grubu karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.Necip Usbaş, Sıbıla Gotha ile Sunay Doğan’ın yağlı boya ve karakalem tablolarından oluşan sergi, Kuşadalı sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.Efes Art Grubu’nun karma resim sergisi, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı.

Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Efes Art Grubu karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.
Necip Usbaş, Sıbıla Gotha ile Sunay Doğan’ın yağlı boya ve karakalem tablolarından oluşan sergi, Kuşadalı sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.
Efes Art Grubu’nun karma resim sergisi, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Açılışa çok sayıda Kuşadalı sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Açılışta konuşan Sergi özcüsü Sunay Doğan, Efes Art Grubu’nun karma resim sergisini Kuşadalılarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek kendilerine verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.
Efes Art Grubu’nun karma resim sergisi, 22 Nisan tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.