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Efkan Ala: Yeni KHK, son KHK olmayabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, çıkacak yeni kanun hükmünde kararname (KHK) hakkında bilgi verdi. Ala, çıkacak KHK'nın son OHAL KHK'sı olmayabileceğini ve devamının gelebileceğini de söyledi.

Efkan Ala: Yeni KHK, son KHK olmayabilir!

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında son KHK 'nın içeriği hakkında konuştu.

Ala şunları söyledi:

"Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı… İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK'lar, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK'ların süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor.

"OHAL KHK'LARI DEVAM EDEBİLİR"

OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok sayıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum."

YENİ KHK İÇİN 18 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR

Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçim öncesi birçok kez OHAL'in kaldırılacağını söylemişti. Buna göre Ala'nın söylediği gibi yeni OHAL kararnamelerinin çıkarılması için hükümetin OHAL'in son günü olan 18 Temmuz'a kadar süresi var.

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