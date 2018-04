Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu turizmde daha iyi noktalara getirilecek

"Bölge yurtdışı ve yurtiçi çalışmalarda her zaman yer alıyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu’nun bugüne kadar tanıtımı ile ilgili çalışmalara da değinen Yündem, hem yurtiçi hem de yurtdışı çalışmalarda ve broşürlerde her zaman bu bölgenin yer aldığını vurgulayarak, “Ancak, daha da büyüteceğimiz bir konseptte, tanıtım çalışmalarını da bir miktar rutine bırakıyorsunuz. Bu bahsettiğim kamulaştırma çalışmasından sonra herhalde daha yüksek sesle ve etkili tanıtımlar da devamında gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Yündem, Beyşehir’deki tarihi Eşrefoğlu Camisi ile birlikte UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Aday Listesine de giren Eflatunpınar’ın asıl listeye dahil edilmesi ile ilgili süreç konusunda da, “Bu çalışmayı bakanlığımızın ilgili birimi yürütüyor. UNESCO, her sene 50, 100 veya 150 tane yeri koruma altına almıyor. Çok titiz çalışıyor. O süreç de çok kolay değil, epey bir zaman alıyor. Çatalhöyük’ün de asıl listeye girmesi süreci uzun yıllar almıştı diye hatırlıyorum. Bu işler, tabi birkaç seneye matuf işler değil, çok titiz çalışmalar, alan yönetimiydi, buranın orada kültür mirası listesine niçin girmesi gerektiğinin uzun uzun anlatılması gibi ciddi bir süreci içeriyor. Şu anda, aday adaylığı süreci devam ediyor” dedi.