HABER

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist çekiyor - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun: - "Eflatunpınar'a 5 yıl önce gelen ziyaretçi sayımız yıllık ortalama 150-200 bin civarındayken, şu an bu rakam yıllık 1 milyona ulaştı. Konya'dan gelen duble yolumuzun tamamlanması, ziyaretçi sayımızı çok daha fazla artıracaktır"

MUHAMMED ALİ AKMAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Geç Hitit döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı beldesine 4 kilometre mesafede, milattan önce 1200'lü yıllarda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, akan suların merkezi havuzda toplanarak, gerektiğinde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlayan nadir görülen sistemiyle dikkati çekiyor.

Doğal su kaynağı üzerinde yapılmış büyük bir havuz ve dikdörtgen formda şekillendirilmiş kayalar üzerine kabartma tekniğiyle inşa edilmiş, tanrı ve tanrıça figürlerinin yer aldığı anıtın duvarlarına paralel konumundaki su kanalları, suyun havuz içerisine akmasını sağlayarak dönemin su tesisatı ile su teknolojisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Birbirine uygun olarak kesilmiş andezit blokların titizlikle birleştirilmesiyle inşa edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve bir açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi ile Hitit Uygarlığı'nın diğer kaya anıtlarından ayrılıyor.

UNESCO tarafından 2014'te "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne dahil edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, yurt içi ve yurt dışından her yıl giderek artan sayıda turisti ağırlıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Eşrefoğlu Camisi ve Eflatunpınar Hitit Su Anıtı olmak üzere iki eserinin yer aldığını belirtti.

Eflatunpınar'ın dünyada nadir görülen eserler arasında yer aldığını ifade eden Özaltun, "Geçici listedeki iki eserimizin kalıcı listeye geçmesi için üniversiteler ile iş birliği yaparak alan yönetimi kurulu oluşturduk. Bu kurul, eserlerin kalıcı listeye geçmesi yönünde gerekli çalışmaları sürdürüyor." dedi.

- "Ziyaretçi sayısı yıllık 1 milyona ulaştı"

Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nin ilçedeki turistik mekanlara günübirlik turlar düzenlediğini belirterek, "Beyşehir dışından gelen ziyaretçi sayımızda önemli artış var. Eflatunpınar'a 5 yıl önce gelen ziyaretçi sayımız yıllık ortalama 150-200 bin civarındayken, şu an bu rakam yıllık 1 milyona ulaştı. Konya'dan gelen duble yolumuzun tamamlanması, ziyaretçi sayımızı çok daha fazla artıracaktır." diye konuştu.

Norveç'te yaşayan Abdullah Bakırcı, her yıl memleketleri olan Beyşehir'e geldiklerini ve Eflatunpınar'ı da ziyaret ettiklerini söyledi.

Konya'dan ilçeye gelen Efkan Karakuzu ise Eflatunpınar'ı ziyaret ederek ailesine tarihi bir gezinti yaptırmak istediğini, özellikle çocuklar için bu tür gezilerin çok faydalı olduğunu aktardı.

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadıEdirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı
Dicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacakDicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Eflatunpınar Hititler Konya Su Anıtı Türkiye'nin kültür hazineleri

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Astellas, 'bilimsel iş ortağı' KAM’lar yetiştiriyor!

Astellas, 'bilimsel iş ortağı' KAM’lar yetiştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.