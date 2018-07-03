"Eforla ortaya çıkan göğüs ağrısında hastaneye başvurulmalı"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu, kalbin beslenmesini büyük oranda sağlayan damarda meydana gelen tıkanıklığın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Damarı ve özellikle kalbi korumak için sigaradan, fazla kilodan, stresten uzak durulması ve beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarında derhal hastaneye başvurulmalıdır." uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Özyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp krizinden ölümlerin çocuklarda bile görülebildiğini ancak damar sertliği hastalıklarının genellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığını söyledi.
Kalp krizinde genetik faktörlerin de önemli olduğunu belirten Özyazıcıoğlu, "Sağlığına dikkat eden, kilosu yerinde, sigara içmeyen genç yaşta hastalara bile kalp ameliyatı yaptığımız oluyor. Bunu da genetik olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Kalbin beslenmesinin iki delikten gerçekleştiğini anlatan Özyazıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Bu iki delikten çıkan damarlardan biri çok önemli çünkü tek başına kalbin yüzde 80'ini bu delikten çıkan damar besliyor. Böyle olunca da bu damar tıkanıklığı ölümcül sonuçlar ortaya koyuyor. Bu yüzden bu damardaki tıkanıklıklar bizi çok heyecanlandırır. Hastaya 'acil tedavi gerektiren bir durum var.' deriz ve müdahaleye başlarız. Bu, 'sol ana koroner' dediğimiz damardır. Bu damarda meydana gelebilecek bir hadise ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden halk arasında 'dul bırakan damar' olarak adlandırılıyor."
- "Erkeklerde daha fazla"
Prof. Dr. Özyazıcıoğlu, söz konusu damarın tıkanması halinde hasar gören kas kitlesi çok büyük olduğu için ölüme neden olma ihtimalinin yüksekliğine dikkati çekerek, "Genelde bize gelen hastaların büyük çoğunluğunu bu damarın tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alıyoruz. Bu hastalık hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebiliyor ama erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Bunda sigara, diyabet, hipertansiyon, kilo ve stresli hayat etkili oluyor." bilgisini aktardı.
Damarı ve özellikle kalbi korumak için sigara ve stresten uzak durulması, fazla kiloya dikkat edilmesi ve beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten Özyazıcıoğlu, "Damar tıkanıklığına karşı tüm bu saydıklarımı dikkate alırsak kalbi korumak mümkündür. Özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarında derhal hastaneye başvurulmalıdır." diye konuştu.
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