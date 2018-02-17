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Efsane doktor Türk bayrağıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Efsane doktor Türk bayrağıyla uğurlandı

Cenaze törenine Kotoğyan'ın ailesi, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile aralarında meslektaşları, arkadaşları, öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

KALABALIK KİLİSENİN DIŞINA TAŞTI

Tören öncesi Agop Kotoğyan'ın eşi Suzan, oğlu Garen, kızı Darphin Kotoğyan ve diğer aile fertleri kilise girişinde taziyeleri kabul etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunanların oluşturduğu kuyruk kilisenin önündeki sokağa taştı.Törenin ardından tabutun üzerine Türk bayrağı konuldu.

Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği cenaze töreninin ardından Kotoğyan, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybettikten sonra tıp fakültesini bitirip Türkiye'nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.Prof. Dr. Agop Kotoğyan, bir kolu olmadığı için halk arasında "Kolsuz Agop" olarak biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
kolsuz agop Kilise

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