Efsane oyuncu ve yönetmenlerin anısını Bulvar Loft yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Bulvar Loft, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aramızdan ayrılan ünlü oyuncu ve yönetmenlerin anılarının yaşatılacağı ‘anısına’ film seçkisinin sponsoru Bulvar Loft oldu.

Akfen Holding açıklamasına göre, Akfen İnşaat, Ankara’da yapımına devam ettiği Bulvar Loft projesi ile aynı zamanda sanata da desteğini sürdürüyor. Bulvar Loft, 19 – 29 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 29’uncusu gerçekleştirilecek Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aramızdan ayrılan ünlü oyuncu ve yönetmenlerin anılarının yaşatılacağı ‘anısına’ film seçkisinin sponsoru oldu.

Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda 4 filmin farklı günlerde birden fazla kez gösterileceği ‘anısına’ seçkisinde George A. Romero anısına Yaşayan Ölülerin Gecesi, Münir Özkul anısına A Ay, Jeanne Moreau anısına Unutulmayan Sevgili ve Ingmar Bergman anısına Yedinci Mühür filmleri izleyicilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, Ankara Uluslararası Film Festivali’nin uzun yıllardır başkentin kültür ve sanat yaşamında önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti. Festivali bu yıl dördüncü kez desteklemekten dolayı gurur duyduklarını aktaran Barçak, Akfen olarak izleyicilerin yaşamını zenginleştiren, yaratıcı, sanatsal içerikleri bulunan farklı sanat projelerine destek verdiklerini dile getirdi.

Barçak, "Sanatseverlerin olumlu geri dönüşleri ile bu katkımızı gelecekte de çeşitli projelerle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.