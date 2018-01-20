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Efsane türkü mahkemelik oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Karadenizli şarkıcı Melek Akman, ilk kez Kazım Koyuncu'nun okuduğu, Yavuz Turgul'un Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın söylediği, geçen yıl da Doğa İçin Çal projesinde 39 müzisyenin gönüllü destek verdiği anonim sanılan efsane türkü Hayde'nin kendisine ait olduğunun tespiti için dava açtı.

Efsane türkü mahkemelik oldu!

1980'de eserin dizelerini yazdığını ve daha sonra üç kıtasını bestelediğini iddia eden Akman, "Rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu albümüne adını verdiği bu esere ilişkin kaynak kişi olarak ismine yer vermiştir. Eserin mali ve manevi haklarının benim olduğunun tespitini istiyorum" dedi.

HERKESİN DİLİNE DOLANDI

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği dönemde kitlelerin pek diline dolanmayan 'Hayde' türküsü mahkemelik oldu. Yavuz Turgul'un 'Av Mevsimi' filminde emekli bir komiserin veda gecesinde Cem Yılmaz'ın söylediği ve herkesin eşlik ettiği türkü kısa sürede popüler oldu. 7'den 70'e herkesin diline dolanan Hayde türkü, bu defa 'Doğa İçin Çal Projesi'nde yer aldı. Projeye 39 müzisyen gönüllü olarak destek verdi. Karadenizli sanatçı Melek Akman da anonim sanılan efsane türkünün kendisine ait olduğunun tespiti için dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, Karadeniz yöresi müziklerini icra eden söz yazarı ve besteci Melek Akman, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde' isimli albümündeki aynı isimli eserinin bir kısmının söz yazarı ve bestecisiydi. Melek Akman 38 yıl önce eserin dizelerini yazmış ve daha sonra üç kıtasını da bestelemişti.

KAZIM KOYUNCU KABUL ETMİŞTİ

Melek Akman bu sözleri 1999 yılında müzisyen arkadaşı Gökhan Birben aracılığıyla Kadıköy'de bir stüdyoda kasede okudu. Gökhan Birben de bu kaydı, sanatçı Kazım Koyuncu'ya albümünde okuması için verdi. Kazım Koyuncu anonim olduğunu düşündüğü bu türküyü 'Hayde' isimli albümünde okudu ve kaynak kişi olarak Melek Akman'ın ismine yer verdi. Kazım Koyuncu ayrıca vefatına yakın Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde Melek Akman'ı konuk sanatçı olarak ağırladı ve türkünün Melek Akman'a ait olduğunu ilan etti. Popüler olan türkü son zamanlarda farklı sanatçılar tarafından seslendirildi ve orijinalliğini kaybetti.

İbrahim Kalın türkü söyledi
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