Efsanesinin büyüttüğü ritüel: Kakava

EDİRNE (AA) - Hıdrellez'in Roman kültüründeki kutlama biçimi Kakava, dünyanın pek çok yerinden insanı Tunca Nehri kenarına çekmeye devam ediyor.
Kakava, son yıllarda kültür turizmini tercih eden turistler için vazgeçilmez tur paketleri arasına girdi. Türkiye'nin pek çok yöresinden Kakava Şenlikleri'nin renklerini yerinde görmek isteyenler için tur operatörleri, bir gece iki gün Kakava paketleriyle çok sayıda turisti Edirne'ye taşıdı.
Aylardır Kakava kutlamalarına hazırlanan, rengarenk kıyafetleriyle müzik ve dans konusundaki başarılarını Kakava ateşi başında sergileyen Romanları izlemeye, onlara eşlik etmeye Edirne'ye gelen turistler, hem karnaval havasındaki şenliği hareketlendirdi hem de esnafı sevindirdi.
Bu yıl tüm yetkililer, gelecek kişi sayısı tahmininde bulunsa da hepsi mutlaka geçen yılın rekorunun kırılacağı ortak paydasında buluştu.
Otobüslerle dolup taşan kentte, Sarayiçi'ne ulaşan köprüler insan seliyle tıkandı. Ciğerciler de yer bulmanın imkansızlaştığı Edirne'de, baloncudan çiçekçiye kadar herkes bayram yaptı.
Gün geçtikçe meraklılarının arttığı Kakava'nın ateşi turizme can oldu.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahmin edilen sayının üzerinden bir turist ağırlandığını söyledi.
Edirne'nin bu yıl tarihinin en kalabalık Kakava'sını yaşadığını ifade eden Hacıoğlu, "Hayatımda ilk kez Selimiye Camisi'ni görmek, Eski Cami'yi görmek, Külliye'yi görmek için sıraya girenleri gördüm. Bu yoğunluğu anlatacak bir durumdur. Yeme-içme sektöründe sıraların olduğu bir Edirne'yi yaşadık. Tunca Nehri'nin hem doğusu hem batısı otobüslerle doldu. Edirne bu yıl 60 bin turisti kabul etti." dedi.
- Efsaneleri de barındıran Kakava
Efsanelerini de içinde barındıran Kakava, bu özelliğiyle güneş doğmadan turisti uykusunun en güzel yerinde uyandırıyor.
Şafak vakti Tunca Nehri'nden Roman kurtarıcının çıkacağı efsanesiyle renklenen kutlamaları izlemek için yüzlerce kişi, tarihi köprülerin başında Roman danslarını izleyip, kalplerinden geçen ve gerçekleşmesini istedikleri dilekleri Tunca suyuyla buluşturuyor.
Kimine göre Cengiz Han'ın, kimine göre firavunun, komutanlarını öldürtüp bir nehre atması sonucu Romanların yurtlarından Rusya, Suriye, Anadolu ve Balkanlar'a dağıldığına, efsane komutanlarının nehirden Kakava günü çıkacağına inanılıyor.
- Hıdrellez'in Roman kültüründeki kutlama biçimi Kakava, dünyanın pek çok yerinden insanı Tunca Nehri kenarına çekmeye devam ediyor - Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: "Edirne bu yıl en büyük Kakava'yı yaşadı"
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