Efsanesinin büyüttüğü ritüel: Kakava

EDİRNE (AA) - Hıdrellez'in Roman kültüründeki kutlama biçimi Kakava, dünyanın pek çok yerinden insanı Tunca Nehri kenarına çekmeye devam ediyor.

Kakava, son yıllarda kültür turizmini tercih eden turistler için vazgeçilmez tur paketleri arasına girdi. Türkiye'nin pek çok yöresinden Kakava Şenlikleri'nin renklerini yerinde görmek isteyenler için tur operatörleri, bir gece iki gün Kakava paketleriyle çok sayıda turisti Edirne'ye taşıdı.

Aylardır Kakava kutlamalarına hazırlanan, rengarenk kıyafetleriyle müzik ve dans konusundaki başarılarını Kakava ateşi başında sergileyen Romanları izlemeye, onlara eşlik etmeye Edirne'ye gelen turistler, hem karnaval havasındaki şenliği hareketlendirdi hem de esnafı sevindirdi.

Bu yıl tüm yetkililer, gelecek kişi sayısı tahmininde bulunsa da hepsi mutlaka geçen yılın rekorunun kırılacağı ortak paydasında buluştu.

Otobüslerle dolup taşan kentte, Sarayiçi'ne ulaşan köprüler insan seliyle tıkandı. Ciğerciler de yer bulmanın imkansızlaştığı Edirne'de, baloncudan çiçekçiye kadar herkes bayram yaptı.