Ege adalarına kısa süreli vize uygulaması bir yıl uzatıldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunan adalarına kısa süreli turistik geziler için Türk vatandaşlarına girişte uygulanan geçici vize sisteminin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bu konudaki talebini olumlu karşılayan Avrupa Komisyonunun, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan bir haftalık geçici vize sisteminin 2018'de de sürdürülmesini kabul ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, söz konusu sistemin geçmişte başarıyla uygulandığı ve adaların ekonomileri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.
Yunanistan, Avrupa Komisyonunun onayıyla 2012'den itibaren Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte kısa süreli geçici vize sistemi uyguluyor.
Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum