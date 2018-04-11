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Ege adalarına kısa süreli vize uygulaması bir yıl uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte uygulanan kısa süreli geçici vize sistemi 2018'de de devam edecek

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunan adalarına kısa süreli turistik geziler için Türk vatandaşlarına girişte uygulanan geçici vize sisteminin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bu konudaki talebini olumlu karşılayan Avrupa Komisyonunun, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan bir haftalık geçici vize sisteminin 2018'de de sürdürülmesini kabul ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sistemin geçmişte başarıyla uygulandığı ve adaların ekonomileri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Yunanistan, Avrupa Komisyonunun onayıyla 2012'den itibaren Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte kısa süreli geçici vize sistemi uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
geçici vize Yunan adaları

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