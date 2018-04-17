Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Dumlupınar’a gezi düzenledi

Ege Bölgesi Kütahyalılar Fedarasyonu, Dumlupınar’a gezi düzenledi.Geziye İzmir’de yaşayan 200 kişi katıldı.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar şehitliğimizi rehberlerimiz eşliğinde gezdik. Atalarımızı yad edip hocamız Mustafa Yaşar önderliğinde duamızı ettik. Ecdat ve atalarımız için Kur’an-ı Kerim okuduk. Atatürk anı evini ziyaret ettik. 137 bin şehidimizin yattığı Dumlupınar ilçemizde duygusal anlar yaşadık. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu topraklara bize vatan yapan Aziz Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. (YD-EFE)