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Ege’de tatbikat krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 03:52 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz’deki gerilim Ege’ye taşındı. Yunanistan Ege’de 6 Mart-30 Nisan arasında gerçek mühimmatlarla tatbikat yapacağını duyurdu. Ege’de Türk gemilerinin açık denize çıkacağı birçok nokta kapatıldı. TSK da 7 Mart-30 Nisan arası Ege’de atışlı tatbikat yapacağını ilan etti.

Ege’de tatbikat krizi

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki enerji gerilimi devam ederken istediğini elde edemeyen Yunanistan’dan kışkırtıcı ve agresif yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz hafta Yunanistan Deniz ve Hava Kuvveleri Komutanlığı Ege Denizi’nde 6 Mart’tan 30 Nisan’a kadar aralıklı süreler boyunca devam edecek ve geniş bölgeleri sınırlayan bir tatbikatla ilgili NOTAM yayınladı.

YOLLARI KESTİ!

Yunanistan’ın yaptığı bildirime göre gerçek mühimmatların kullanılacağı tatbikat bölgeleri Türk karasularının hemen önünde konumlandırıldı. Tatbikat için Çanakkale Boğazı, Çeşme, Kuşadası, Fethiye ve Kaş’ın hemen karşısındaki bölgeler seçildi. Böylelikle uzun sürelerle Türk gemilerinin uluslararası sulara çıkış yolu kesilmiş oldu.

"YUNAN TARAFI ÇATIŞMAYA HAZIR"

Emekli Deniz Kurmay Albay ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek konuyu şöyle değerlendirdi: Ege’de uluslarası sularda benzer tatbikatlar hep yapılır. Bunu bir siyasi mesaj olarak görmek lazım. Yunanistan, doğalgaz arama konusunda karşı karşıya geldiği Türkiye’nin ilgisini Doğu Akdeniz’den Ege’ye çekmeye çalışıyor. Yunan Savunma Bakanı, ‘Büyük bir kazaya çok yakınız’ diyerek çatışmadan bahsediyor. Yunan tarafı böyle bir çatışmaya fikren hazır. Ege’deki 18 ada ve adacıklarla birlikte Yunan işgali altında bulunan toplam 152 nokta var. Uluslararası sularda seçilen Sakız Adası’nın güneyi, Midilli’nin kuzeyi ve güneyi, Çeşme Boğazı ve Çanakkale Boğazı’nın açık denize çıkışını kapatmışlar. Bu şekilde 4-5 sahayı birden aynı dönemde kapatmak iyi niyetli bir yaklaşım değil. Yunanistan kışkırtıcı bir tavır sergiliyor. Türkiye’nin Ege’den, uluslararası sulara çıkış yollarının kapatıldığı görünüyor.

TSK KARŞILIK VERDİ

Buna karşılık olarak TSK, Mart ve Nisan ayları boyunca Ege’de gerçek mermilerle tatbikat yapacağını duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan seyir duyurusunda 7 Mart’ta başlayıp 30 Nisan’da sonlanacak farklı zaman aralıklarındaki askeri tatbikat için atış alanı olarak Ege’deki İskiris, Psara ve Eğriboz adaları arasını kapsadığı bildirildi. Atina yönetimi Yunan Ordusu’nun yaptığı tatbikatın benzerini yapacak olan TSK’nın tatbikatını ‘provokatif girişim’ olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi tatbikat Yunanistan TSK

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