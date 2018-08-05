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Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

Ege'de ticaretin tarihini değiştiren kazı... Aydın'da Çine ilçesi Tepecik Höyüğü'nde süren çalışmalar sırasında bulunan alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Tepecik Höyüğü kazılarında bulunan ve o dönemde alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SONUÇ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, buluntularla ilgili olarak, "Bulgular bize MÖ 5 bin 500'lerden itibaren değiş tokuşa dayalı bir ticaretin olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli bir sonuç" dedi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
kazı Arkeoloji Ege Denizi Aydın Çine ege adaları

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