Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Tepecik Höyüğü kazılarında bulunan ve o dönemde alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SONUÇ"



Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, buluntularla ilgili olarak, "Bulgular bize MÖ 5 bin 500'lerden itibaren değiş tokuşa dayalı bir ticaretin olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli bir sonuç" dedi.

AA



