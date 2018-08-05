Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Tepecik Höyüğü kazılarında bulunan ve o dönemde alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR SONUÇ"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, buluntularla ilgili olarak, "Bulgular bize MÖ 5 bin 500'lerden itibaren değiş tokuşa dayalı bir ticaretin olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli bir sonuç" dedi.
AA
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum