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Ege de yaşayan Oltulular Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Oltulular, Oltu’nun Kurtuluşunun 100.

Ege de yaşayan Oltulular Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu

Oltulular, Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu. Dört Oltulu Gönüllünün düzenledikleri program İzmir Menderes ilçesi Macis Restoran da geniş bir katılım ile gerçekleşti.
Programı Oltulu Yılmaz Selçuk, Recep Delice, Abdulhadi Demir ve Selami Ayaz tertipledi. Açılış konuşmasını yapan Recep Delice, Egede yaşayan 500 civarında Oltuluya ulaştıklarını belirtti.
Son yıllarda Oltu’nun kurtuluşu ve kültürel değerlerini tanıtıcı bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Delice, 2017 yılında ilk buluşmayı yine İzmir de gerçekleştirdiklerini anlattı. Delice, amaçlarının Egede yaşayan Oltuluları buluşturmak, kaynaştırmak, Oltu’nun tarihi ve kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
Programı sunan TRT Haber Editörü Murat Demirtaş; Oltunun Tarihi ve Düşman İşgalinden kurtuluşunu anlatmak üzere Adnan Menderes Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ahmet Toksoy’u davet etti.
Toksoy; Kıpçakların Oltu ve çevresine yerleştikten sonra hâkimiyet kuran diğer Türk Devletleriyle girdikleri ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin bölgeye hakim olduğu süreci anlattı.
Toksoy, “1877 - 1878 Osmanlı Rus savaşı sonunda Rus İşgaline uğrayan Oltu, Rusya’ya savaş tazminatı olarak verilmişti. Ruslar içlerindeki isyan sonucu çekilirken top ve tüfeklerini Ermenilere bırakarak yöreye Ermenileri hakim kılmışlardır. Ermeni mezalimi karşısında, Oltulular milli bir dayanışma göstererek, 25 Mart 1918 tarihinde Oltu’yu düşmandan kurtarmış, Oltu İslam Şura Hükumetini kurmuş, Oltu’nun bağımsızlığını ilan etmiştir. Oltu daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine katılmıştır.” dedi.
Oltu’nun Kurtuluşunu anlatan Ahmet Toksoy’a yine Oltulu olan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof Dr.Nadim Macit tarafından plaket verildi.
Programda Oltu’nun Tarihi ve Kültürel değerlerini anlatan kitaplar tanıtıldı, katılımcılara dağıtıldı. Oltu’dan yüzlerce kitabını Egedeki Oltululara hediye edilmek üzere gönderen Edebiyat Öğretmeni Temel Vural’a teşekkür edildi, ayrıca gıyabında İzmir Dernekler İl Müdürü Turgay Esen tarafından Plaket takdiminde bulunuldu.
Programda bir plaket de bu güzel etkinliği büyük bir ustalıkla sunan TRT Haber Editörü Murat Demirtaş’a Yılmaz Selçuk tarafından verildi.
Aydın’dan gelen Ahmet Bedir getirdiği hediyelik Oltu Taşı eserlerini sergiledi. Oltulu hemşehrilerinin ve misafirlerin beğenisine sundu. TV Muhabiri Tayfun Delice: Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ve Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun’un iyi dilek mesajlarını okundu. Ayrıca ev sahibi olan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun Oltu’nun Kurtuluşu mesajı okundu. Etkinlikler gece boyunca devam etti.
İstanbul Oltulular Dernek Başkanı Erdal Toksoy da konuşmasının ardından okuduğu şiir hemşehrilerinin beğenisi topladı.
Programa Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı adına Haşim Işık, Balçova Erzurumlular Dernek Başkanı Lütfi Aksakal, Menderes Erzurumlular Dernek Başkanı Ömür Yetimoğlu ve Avukat Cengiz Akkuş da katıldı.
Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinliği düzenleyen gönüllülere teşekkür edildi.

Ege de yaşayan Oltulular Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu

Ege de yaşayan Oltulular Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu

Ege de yaşayan Oltulular Oltu’nun Kurtuluşunun 100. yılında İzmir’de buluştu

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