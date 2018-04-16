HABER

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde Yunanistan'dan yeni provokasyon! Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de Yunanistan'ın ihlallerin arttığını belirterek 'Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalık buraya bir yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar' dedi. Yunan hükümetini uyaran Yıldırım, 'Gereken karşılığı vermeye hazırız' dedi. Bayrak krizine ilişkin ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de oldu bittilere ve fiili durumlara gereken karşılığın verileceğini belirterek şunları söyledi:

"İHLALLERDE ARTIŞLAR GÖZE ÇARPIYOR"

"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz.

İLK GÖRÜNTÜ

Da5ZQMZW0AARvQg

"YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI"

Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.

"GEREKEN KARŞILIĞI VERİRİZ"

Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz."

EGE'DEKİ KARDAK KRİZİ

Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Akat adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.

Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Başbakan

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bunlar sizin zamanınızda dogal olan şeyler, makarnacılar alışık. Çuval geçirme, Türbe taşıma, sınıra devletin hakimini savcısını gönderme, kırmızı halı ile karşılama yarın gündem değiştirirsiniz millette unutur olur biter
salın küçük enişteyi..başbakan olarak askeriye hakkında söz söyleme hakkı var mı?? askeri bir bakanlık yok çünkü..ya cumhurbaşkanı ya da genelkurmay başkanı konuşmalı.. onun için bu açıklamayı kimse umursamaz dünyada..çıksın genelkurmay başkanı konuşsun tamam diyeceğim..karşılık vereceğiz desin işte o zman dünya ciddiye alır..bu açıklama sadece halkımıza hitap etmekten öteye gitmez dünyanın gözünde
yunanistan için net bir çözüm bulmak gerekiyo sanırım her seferinde bu şekilde huzurumuzu kaçırmaya alıştırmamak gerek benim düşüncem kalıcı bir çözül bulunmalı.
ya sabır .. izmir den döktük yetmedi şimdi de adalardan mı denize gökelim illa
bu yunan kaşiniy
diğer adaları aldıklarında verdiğiniz karşılık gibi mi?
Diğer Haberler
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.