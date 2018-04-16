Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de oldu bittilere ve fiili durumlara gereken karşılığın verileceğini belirterek şunları söyledi:
"İHLALLERDE ARTIŞLAR GÖZE ÇARPIYOR"
"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz.
İLK GÖRÜNTÜ
"YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI"
Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.
"GEREKEN KARŞILIĞI VERİRİZ"
Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz."
EGE'DEKİ KARDAK KRİZİ
Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Akat adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.
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