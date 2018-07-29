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Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 07:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları öne sürülen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları tahmin edilen 14 kişi ile organizatör oldukları sanılan 2 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, bir kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, FETÖ mensubu oldukları öne sürülen Türk vatandaşı 14 kişi ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen 9 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının ardından kimlikleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavileri sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundaki ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"16 KİŞİDEN 2'Sİ ORGANİZATÖR OLABİLİR"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan grubun bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kaybolduğunu söyledi.
Kayıp kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Görgülüarslan, bottaki 16 kişiden 2'sinin organizatör olduğunun değerlendirildiği bilgisini verdi.

Görgülüarslan, bottaki grubun FETÖ üyesi olduklarının değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi FETÖ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İnsanları sırf dersanede çalıştı, banka da parsı oldu diye hapse atarsanız olacağı bu. Bunun vebalini AKP ve onlara oy verenler ödeyemez. Darbeye fiili olarak katılanlar ve darbeyi bizzat destekleyenleri cezalandırın. ama kendi halindeki insanlar ile ne işiniz var...
alayı böyle olsun madem darbe senaryoydu buda filmin bir parcasimi niçin kaçıyorlar sorum inanmayanlara
eğer ilerde bu adamların suçsuz olduğu ortaya çıkarsa bunların günahını millet olarak ödeyemeyeceğiz. Bu ülke çok hain gördü sonra kahraman yaptı. Atatürkten bu yana öyle değil mi? Misal Atatürk hain ilan edildi, osmanlı döneminde sonra kahraman. Ergenekon vardı şimdi bir tane tutuklu yok. açılım sürecinde apo bile iyi insan lanse ediliyordu. buna benzer çok örnek var. gerisini siz hesap edin. çocukların suçu ne. yaftalamak kolay. adamı işden attın burada iş bulamıyor ne yapsın. milletden mi dilensin.
battı mi batırıldı mı ?
fetonun işi ey amerika
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