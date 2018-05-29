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Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin operasyonunda 115 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

İzmir ve Aydın açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 115 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin operasyonunda 115 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçakları fark etti. Harekete geçen ekipler, durdurdukları botta 17'si çocuk, 48 kaçağı yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Aydın'ın Didim ilçesindeki Taşburun mevkiinde düzenlediği operasyonda ise 30'u çocuk, toplam 67 kaçak yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirtilen toplam 115 kaçak, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA

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Ege Denizi'nde 115 kaçak yakalandıEge Denizi'nde 115 kaçak yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan kaçak izmir Aydın

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