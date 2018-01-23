HABER

Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek

Meteoroloji, Ege Denizi ve Akdeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, günün ilk saatlerinde Antalya kıyı şeridi aralıklı sağanak, öğleden sonra Muğla ve Isparta'nın doğusu ile Antalya civarlarının yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların, sahilde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı kaydedildi.

Rüzgarın kuzey yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice eseceği aktarılan açıklamada, denizlerde (Ege Denizi ve Akdeniz'de 40-60 km / saat) fırtınamsı rüzgar beklendiği, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapıldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.