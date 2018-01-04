HABER

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre Ege Denizi açıklarında saat 00:22'de bir deprem kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi'ne göre kaydedilen son depremler...

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Son dakika haberine göre Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Saat 00.22'de yerin 15.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
Ege Denizi'nde deprem
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
earthquick adındaki dünya genelinde depremleri gösteren bir program var Türkiye ve dünyanın her yerinde hemen hemen hergün zaten bu şiddette depremler oluyor ama hissedilmiyor. haber için haber yapmışaın mynet
'Şoke olacaksınız' dememiş en azından...
Ayıp çok ayıp mynet..sana yakıştı mı..amacın ne bu haberle..
Diğer Haberler
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.