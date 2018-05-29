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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.25'te Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Çanakkale deprem Ege Denizi

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