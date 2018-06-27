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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 04:39 | Son Güncelleme

Depremin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiği belirlendi

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Ege Denizi izmir

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