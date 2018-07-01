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Ege Denizinde 43 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçü önlemeye yönelik Ege Denizinde icra ettiği "Ege'de Umut Harekatı" kapsamında Urla ilçesinde operasyon düzenlendi.

Sahil Güvenlik uçağı saat 03.50'de Demirci koyu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Korveti ve botu tarafından hareket halinde tespit edilen bot durduruldu.

Botta aralarında Suriye, Kongo, Filistin ve Somali vatandaşlarının olduğu 15'i kadın, 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Söz konusu 43 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İl Göç İdaresi yabancı uyruklu yasa dışı göç

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