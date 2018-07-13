Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 15.42'de 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,37 kilometre derinliğindeki depremin, Yunanistan'a 2,22 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise yaklaşık 210 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.
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