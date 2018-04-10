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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nin Yunanistan tarafında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BODRUM(Muğla), (DHA)- EGE Denizi'nin Yunanistan tarafında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye kıyılarından hafif şiddette hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 18.56'da Ege Denizi'nde, Bodrum'un yaklaşık 120 kilometre açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nin Yunanistan tarafında meydana gelen deprem, Türkiye kıyılarından hafif şiddette hissedildi.

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