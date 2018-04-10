Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18.56'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.