HABER

Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında lastik botta 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik unsurları yönlendirildi.

Durdurulan bottaki 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik botuna alındı.

Sahil güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında da lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalıMeclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kuşadası operasyon

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Kayıp Eda Nur bulundu!

Kayıp Eda Nur bulundu!

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.