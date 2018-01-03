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Ege Denizi'nde deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 00.23'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10.71 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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deprem Ege Denizi AFAD

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