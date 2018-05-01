Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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