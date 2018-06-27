Ege Denizi'nde deprem 

İZMİR, (DHA)

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 12.2 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

