Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizinde Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de güney ve güneydoğulu yönlerden esen rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde "Fırtına" ve "Kuvvetli Fırtına" şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli fırtınanın, yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, Cuma günü (23.03.2018) sabah saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
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