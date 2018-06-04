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Ege Denizi'nde kaybolan iki balıkçı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs'ta bulundukları teknenin fırtınada batması sonucu kaybolan 2 balıkçı için sürdürülen arama çalışmalarına 12 kişilik JAK ekibi de katılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs'ta bulundukları teknenin fırtınada batması sonucu Ege Denizi'nde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Deniz patlıcanı avcılığı için 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtınada batması üzerine yüzerken devriye görevindeki sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ve 2'sinin cesedine ulaşan ekipler, diğer balıkçıları da bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara 12 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katılıyor.

Kayıp balıkçılar Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında JAK ekiplerinin yanı sıra 21 dalgıç, 3 sahil güvenlik botu, İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de yer alıyor.

Deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çalışmalarda termal cihazlar da kullanılıyor.

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ayvalıkta batan tekne Balıkesir

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