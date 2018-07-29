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Ege Denizi'nde, Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen botun batması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 07:28 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde, Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen botun batması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Alabora bot Ege Denizi FETÖ öldü

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