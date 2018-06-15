Ege Denizi'nde yasa dışı geçişle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 61 yabancı uyruklu yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle geldikleri Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan yabancı uyruklulara yönelik Çeşme ve Dikili ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.
Çeşme ilçesi Eğriliman mevkisi önlerinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bota müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14'ü Suriye, 7'si Somali vatandaşı 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Dikili ilçesi Bademli önlerinde ise lastik bot içerisinde görülen göçmenler takibe alındı.
Ekiplerin yaptığı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma komutanlıklarına teslim edilen göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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